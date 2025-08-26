ジュニアスポーツで地域を盛り上げようと、静岡県島田市で、小学生年代のフットサル大会が開催されています。スペインの名門チームも参戦し、白熱した戦いを繰り広げました。 【動画】「最初は…途中から戦えそうだなと思った」小学生年代のフットサル大会にバルサ参戦！スーパーゴール連発＝静岡・島田市 今回が初開催となる11歳以下のフットサル大会「シマダグリーンシティーカップ