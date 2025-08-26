北九州市は26日、津波で浸水の恐れがある場所に、海水面からの陸地の高さ＝海抜の表示板を増設しました。北九州市門司区では、市の委託を受けた業者が、日本語と英語の2種類の「海抜表示板」を9か所に増設しました。表示板の増設は、ことし3月に国が公表した南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を受けて行われました。新たな想定では、門司区で最も高い津波の高さが4メートルから5メートルに引き上げられ、津波による