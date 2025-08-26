8月11日に熊本県内へ大雨特別警報が出てから2週間が過ぎました。復旧が進む一方で、今も見通しが立っていない所もあります。 【写真を見る】浸水被害のコンビニ12日ぶりに営業再開「こんなにも早く店を開けられるのが喜ばしい」 ファミリーマート熊本段山本町店 中塚紘一店長「こんなにも早く店を開けられるのは喜ばしいことです」 熊本市中央区の「ファミリーマート熊本段山本町店」は、高さ約60cmま