ACIDMAN¤¬10·î29Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤ê13ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ª¤è¤Ó¼«¿È½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤ò2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤è¤ê¼ýÏ¿¶Ê¡Ösonet¡×¤Î¡È¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¶Ê¡Ösonet¡×¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙºÇ½ªÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤À¡£¡È¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤ò