熊本市東区では、今回の大雨による河川の増水などで江津湖に注ぎ込む健軍川の護岸の のり面が、152mにわたり崩落しました。 【写真を見る】「ガードレールが川底に…」熊本市・健軍川で護岸152m崩落 未だ市内4か所で全面通行止め続く 記者「熊本市東区の江津湖の近くです。この付近では大雨から半月経った今も護岸が大きく崩れたままで、復旧作業が進んでいます」 大雨から半月を迎え、増水や濁流で見えなかった川