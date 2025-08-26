伊藤淳史（41）が26日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、9月12日公開）レッドカーペットイベント＆完成披露舞台あいさつに登壇。15年の映画「ビリギャル」（土井裕泰監督）で生徒と塾講師の関係性を演じた有村架純（32）と、10年の時を経て婚約者を演じた喜びを口にした。「ビリギャル」で、主演の有村は主人公の金髪ギャルさやか、伊藤は慶大合格に導いた塾講師の坪田義孝を