当時、福岡市職員だった男の飲酒運転が原因で幼いきょうだい3人の命が奪われた事故から19年の25日、北九州市職員の男が飲酒運転の疑いで逮捕されました。北九州市では26日、緊急の幹部会が開かれ、武内市長は「痛恨の極み」と語り危機感を露わにしました。 幼い3人の命が奪われた飲酒運転事故から19年の8月25日、北九州市では飲酒運転撲滅を誓う県民大会が開かれました。そのわずか数時間後、福岡県遠賀町で軽トラックを飲酒運