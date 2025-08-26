不倫されたのに、泣き寝入りして離婚……。そんなことは絶対にしたくありませんよね。夫や不倫相手にきちんと罰を与えないと、気が済まないと思います。今回は、サレ妻が不倫相手に最後に通告したことをご紹介いたします。「いいところはありません」「夫と不倫相手と私、3人で会ったときに、慰謝料を2人に請求しました。不倫相手は『私稼いでるからきっちり払います』と淡々と話して、とりあえず支払う約束はしたけど、悪びれる様