ドル円１４７．５５近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は147.55近辺、ユーロドルは1.1645近辺で推移している。ドル円はロンドン時間に入ると上値が重くなっている。147.91近辺を高値に、足元では147.50割れ水準まで軟化している。ただ、東京午前の146.99レベルからは依然としてドル高・円安の水準。 ユーロドルは東京午前の1.1660近辺を高値に、ロンドン序盤の1.