コシヒカリの稲刈りが始まる中、少ない雨で高温が続くこの天候は、コメの品質に影響はないのでしょうか。水不足の被害が出ていた田んぼは今、どうなっているのか取材しました。長岡慧記者「砺波市の井栗谷地区です先月までは乾燥してひび割れていた田んぼも今では十分水が張っています」先月末、訪れた時には水がなくひび割れていた田んぼ。先月の砺波市の降水量は1か月でわずか17.5ミリ。観測史上最も少なく、平年のわずか8％でし