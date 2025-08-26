三宅唱監督（41）の最新作「旅と日々」が9月17日から同26日まで開催される第30回釜山国際映画祭のコンペティション部門に出品されることが決まった。1996年に始まり、国内外の200作品以上が上映されるアジア最大級の映画祭だ。「ケイコ目を澄ませて」（2022年）、「夜明けのすべて」（24年）など、作品を発表するごとに国内外から熱い視線を集める三宅監督。最新作は漫画家つげ義春の「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」