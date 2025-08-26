神戸で珍獣「コビトカバ」の赤ちゃんがお披露目されました。神戸どうぶつ王国で、７月９日に誕生した、コビトカバの赤ちゃん。８月２５日、一般公開がスタートしました。コビトカバは、主に西アフリカに生息する小型のカバで、成長しても体重はカバの１０分の１ほど。絶滅危惧種に指定されています。「コビトカバの赤ちゃん、ちっちゃくてかわいかったです。寝てた、草の上で」父「タムタム」と母「コウメ」の子どもで