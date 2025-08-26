立憲民主党（野田佳彦代表）は２６日に国会内で常任幹事会を開催。先月の参議院選挙で現状維持の２２議席と低迷したことへの総括を行った。執行部は２２日の両院議員懇談会で所属議員たちに「勝利することができなかった」と案を示したが「危機感が足りない」と不満の声が続出した。これを踏まえて修正作業を進めていた。また党内では参院選で躍進できなかったことに対する執行部への責任論も浮上。「野田氏が人事刷新に踏み