神奈川・三崎警察署でカメラが捉えたのは、眉間にしわを寄せ車に乗り込む男。訪問買い取り業の小川一樹容疑者（25）です。訪問買い取りを装い、金品を盗んだ疑いで逮捕されました。事件は2025年5月、小川容疑者はすでに逮捕・起訴されている査定役の男とともに、千葉・いすみ市に住む88歳の女性宅を訪問。まず「あした近くのスーパーで古銭や衣類の販売会がある。買い取るので見せてほしい」と切り出します。査定をしている隙に、