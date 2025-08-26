男鹿市と三種町の一部地域で停電が発生しています。東北電力ネットワークによりますと、26日午後3時8分ごろ、男鹿市の約900軒、午後4時7分ごろ、三種町の約300軒で停電が発生しました。午後7時半現在で、男鹿市で停電しているのは、五里合、野石地区の約70軒と、三種町の、大口、浜田地区の約80軒です。停電の原因はわかっていませんが、現在、復旧作業が進められています。