進化し続ける炊飯器の最新モデルから、氷も砕ける「Ninja Blast Max」、猛暑対策に最適な「ミスト搭載ファン」、静かにパワフル乾燥する「低騒音除湿機」まで──。下半期のヒット確実な革新家電を、家電のプロたちが徹底解説します！ 【私たちが解説します！】■家電王・中村 剛さん東京電力エナジーパートナー勤務。テレビの家電通選手権で優勝歴あり。現在は“家電王”として動画マガジン「くらしのラボ」を配信している