意見交換を終えて記者会見する横浜市の山中竹春市長（左から3人目）ら＝26日午後、相模原市神奈川県内の横浜、川崎、相模原の3政令市は26日、政令市を道府県から独立させる「特別自治市（特別市）」の実現を目指し、国へ早期法制化を求める共同要請書を取りまとめた。人口減少や少子高齢化といった課題の解決に向け「大都市が持つ力を最大限に発揮できる」と訴えた。この日、3市の市長と正副議長が相模原市に集まり、特別市の