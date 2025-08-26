元硫黄島民の原ヤイ子さん（右手前）、渡部敦子さん（同奥）と懇談される天皇、皇后両陛下＝26日午後、栃木県那須町の那須御用邸付属邸天皇、皇后両陛下は26日、静養のため、栃木県那須町の那須御用邸付属邸に入られた。戦時中に硫黄島（東京都小笠原村）から疎開し、現在は那須町で暮らす元島民らを御用邸の施設に招き、懇談した。渡部敦子さん（95）と原ヤイ子さん（94）で、それぞれの親族が同席した。島で遭った空襲や疎開