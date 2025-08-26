厳しい暑さが続く日本列島。東京都心では過去最長タイとなる9日連続で猛暑日を記録する中、行列の先には、薬膳？中国の屋台発祥のスープ料理、麻辣湯が味わえる専門店です。その日の気分に合わせ、自分だけのオリジナル麻辣湯を作ることができ、その組み合わせは100通り以上。店内は女性客を中心に大繁盛。猛暑の中、アツアツの麻辣湯を求める理由を「夏だと逆に汗かきたい」「超暑かった。私汗だくで食べてました！本当にハマる！