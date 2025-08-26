暑さで、トマトやキュウリなど夏野菜が平年の2割ほど高くなっています。農林水産省によりますと、先週の野菜の平均小売価格はトマトが平年より27％、キュウリが23％、ニンジンやネギは14％高くなりました。各地で気温が高いことや雨が少なかったことで野菜の生育不良が見られ、平年よりも出荷が減っているということです。一方、キャベツは主な産地の群馬県で適度に雨が降り、生育が順調だったため9％安くなりました。