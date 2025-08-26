火をつけた爆竹を警察署と交番に投げ込んだ疑いで、16歳の少年を逮捕です。8月21日の早朝、鹿児島・日置市の交番に向けて爆竹が投げ込まれた様子を、設置された防犯カメラが捉えていました。無職の16歳の少年は17歳の友人が運転するバイクに乗り、この交番と日置警察署に爆竹を投げ入れ爆発させた威力業務妨害の疑いで逮捕されました。少年は「爆竹を投げたら警察が追いかけてきておもしろいと思った」と話しているということです