¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¡¢16ºÐ361Æü¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµ­Ï¿¹¹¿·¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î25Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ1¿Í¾¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿16ºÐ¤ÎFW¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤¬·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«ËëÀï2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾35Ê¬¤ËMF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Î¥´¡¼