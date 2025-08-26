能登半島地震のあとに避難生活による心身の負担などが原因で亡くなった3人について、石川県は25日、新たに災害関連死に認定すると決めました。県や各市と町は遺族から申請があった人について、災害関連死に認定するかどうか、医師と弁護士からなる審査会で判断しています。31回目の会合では、18人について審査が行われ、輪島市の1人、珠洲市の1人、能登町の1人の合わせて3人を新たに災害関連死に認定すると決めました。一方、1人が