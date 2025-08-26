まだまだ暑い日が続く山形県内ですが、出羽三山神社ではきょうから「秋の峰入り」が始まりました。 【写真を見る】出羽三山神社で「秋の峰入り」山伏の修行を行う（山形） 鶴岡市の出羽三山神社で山伏の修行を行う「秋の峰入り」。 今年は全国から、１８歳から８１歳まで１１６人が参加しました。このうち６人が外国人だということです。 修験者たちはほら貝の音を響かせながら、山頂の出羽三山神社に向けて参道の石