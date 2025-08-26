そろそろ夏も終わりを迎え、気分はイッキに秋♡ そこで今回は、Ray初登場のSAY MY NAME・HITOMIさんとともに、オンラインファッションブランド「SHEIN」で叶う『予定別の秋コーデ』をご紹介します。期間限定で使える『SHEIN×Ray』記念クーポンもあるので、ぜひチェックしてみてね♡予定別♡ 正解すたいる秋は“少女ときどきオトナ”が気分そろそろ夏も終わりを迎え、気分はイッキに秋♡全世界のおしゃれ女子