【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）のMVが8月28日22時にプレミア公開される。また、同曲の音源が8月27日0時から先行配信されることも発表された。 ■MVは8月28日22時にプレミア公開 日向坂46は、一期生が全員卒業し、二期生～五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』も決定してい