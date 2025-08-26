○長野計器 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.1％にあたる60万株(金額で12億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は株式売出しの受渡期日の翌営業日から26年1月30日まで。今回取得した全株は消却する予定。 ［2025年8月26日］ 株探ニュース