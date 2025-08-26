両方の長所を兼ね備えたプラグインHVバッテリーEVの販売不調とクロスフェードするように、プラグイン・ハイブリッド（HV）は好調。アウディのCEO、ゲルノット・デルナー氏は、両方の長所を兼ね備えたパワートレインだと発言している。電動化への、単なる移行技術ではないといえる。【画像】両者の長所を兼備アウディA5 アバント E-ハイブリッド同クラスのステーションワゴンたち全125枚A4からモデル名が改められた、最新のA5