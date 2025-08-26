今季初めて１軍に合流した横浜ＤｅＮＡの森唯（資料写真）ベテラン森唯が今季初めて１軍合流。三浦監督は「近々先発します」と明言した。今季はイースタン・リーグ３１試合で３勝３敗、防御率３・４４。１９日西武戦は６回３失点（自責点２）、１１日日本ハム戦は６回無失点と好投していた。