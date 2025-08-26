死んでいた野生のイノシシから、福岡県内でことし2例目となる豚熱の感染が確認されました。 福岡県によりますと、25日午後、久留米市藤山町の山の中で死んでいる野生のイノシシが発見され、県による検査の結果、豚熱の感染が確認されました。 イノシシが発見された現場は、12日に豚熱の感染が確認されたイノシシの発見現場からおよそ600メートルの場所でした。福岡県は今回、豚熱の感染拡大を防ぐために半径10キロ圏内