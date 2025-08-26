27日のDeNA戦でプロ初先発する阪神・早川太貴(C)産経新聞社阪神は8月27日のDeNA戦（横浜）で、育成ドラフト3位ルーキー右腕の早川太貴がプロ初先発する。同26日に予告先発が発表された。【動画】プロ初先発を射止めた阪神・早川太貴の2軍戦投球をチェック新球団くふうハヤテから2024年の育成ドラフト3位で阪神に入団した早川は、7月13日に支配下選手登録。同16日の中日戦（甲子園）の9回、2死一、三塁の場面で1軍初登板を果た