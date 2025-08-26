韓国ヴィーガンコスメブランドのAMUSE(アミューズ)が、「フローラアイパレット」全4色を2025年8月30日(土)よりロフト、プラザ店舗にて先行発売する。※一部店舗を除く。■ふんわり儚い韓国メイク このパレットは、アイシャドウ・チーク・ハイライト・シェーディングに使える万能設計。メイク初心者やこれから始めたい人でも失敗しないように、パーソナルカラー別の4色展開となっている。注目はその見た目！花びらモチーフのケース