バッグにキーホルダーをジャラッと付け、自分好みにカスタムするのが人気の昨今。そんな中【ダイソー】からも、プチプラとは思えないハイクオリティなキーホルダーが続々と登場しているようです。今回は、大人が使いやすいシンプルで可愛いデザインのキーホルダーをピックアップ。バッグを今っぽくアレンジすれば、お出かけがもっと楽しくなるはず。 クリームソーダ風のキ