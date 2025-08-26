「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）柔道男子１００キロ級東京五輪金メダリストで、プロレスラーに転身したウルフ・アロン（２９）がセレモニアルピッチに登場した。プロレス仕様となりつつある巨体を揺らしながらマウンドに上がると、マウンド前から投じたボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。「今日のセレモニアルピッチは１００点です！これまで３回始球式やセレモニアルピッチを経験しましたが、今