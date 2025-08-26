PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）が、ディズニー限定デザイン第2弾となる"長い髪が美しいラプンツェル”が描かれたまつ毛美容液を発売。2025年9月17日（水）より全国発売、一部店舗では8月27日（水）から先行販売となる。■限定デザインラプンツェルの長く美しい髪に着目して、キュートで魅力的なデザインが登場。付属のオリジナルポーチには、愛されまつ毛にぴったりな、ラプンツェル＆ユージーンの愛らしいデザ