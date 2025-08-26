糖尿病は血糖値が慢性的に高くなる病気です。その影響は全身に及びますが、特に神経にダメージを与えることで「糖尿病神経障害」を引き起こすことがあります。神経障害は糖尿病の三大合併症のひとつであり、進行すると日常生活に大きな支障をきたします。早期発見と予防が何より重要です。【関連記事】糖尿病の合併症 ―「しめじ」と「えのき」で覚える全身への影響糖尿病神経障害とは？血糖値が高い状態が続くと、血管の内皮や