¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡¢²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè5¶É¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º£´ü¤Î²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÏÆ£°æ¼·´§¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Âè5¶É¤ÏÆÁÅç»Ô¤ÎÎÁÄâ¤¬²ñ¾ì¤Ç¡¢¸áÁ°9»þ¤Ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥·¥êー¥º¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÆ£°æ¼·´§¤Î3¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢Æ£°æ¼·´§¤Ï¤³¤ÎÂÐ¶É¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¡¦6Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ÂÐ¶É¤Ï2ÆüÀ©¤Ç