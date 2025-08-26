俳優のジェイソン・アイザックス（６２）は、同じく俳優のジョニー・フリン（４２）が演じるドラマ版「ハリー・ポッター」のルシウス・マルフォイは自身が演じたものとはまるで違うものになると考えているという。映画「ハリー・ポッター」シリーズで悪の家長役を務めたジェイソン、ドラマ版で同役を演じるジョニーを祝福しつつ、本人にアドバイスをしたかについては明かさなかった。