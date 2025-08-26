俳優・山田裕貴（３４）の父で、中日、広島で活躍した山田和利さんが亡くなった。６０歳。山田が自身のＸで２６日、公表した。４年前にがんを患い闘病していたが、本人の意向で公表していなかったという。山田は父の背中を追い、少年時代、野球選手を夢見ていた。東邦野球部ＯＢで、中日、広島でプレーし、広島の二軍内野守備・走塁コーチなども務めた和利さん。「テレビで父の姿を見てかっこいいなー」と思った山田は小３から