歌手ソンミが格別なコンセプトを盛り込んだティザーを公開し、本格的なカムバックを知らせた。【写真】ソンミ、びしょ濡れフェス出演で豊胸疑惑浮上去る8月25日、ソンミは公式YouTubeチャンネルおよびSNSなどを通じて、新しいデジタルシングル『BLUE！』のミュージックビデオティザーを公開した。公開された動画は、「恋人がゴキブリになったらどうする？」という意味深長な質問とともに始まる。続けて、強烈な短い金髪、退廃的な