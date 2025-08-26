東京女子プロレスは、26日に所属選手の伊藤麻希（30）と契約満了したことを発表した。東京女子プロレスは公式サイトで「このたび、伊藤麻希は2025年8月23日に開催の後楽園ホール大会をもちまして、東京女子プロレスとの契約期間を満了いたしました。本人との話し合いを重ねた結果、契約を更新せず、同大会が東京女子プロレスへの最後の出場となりましたことをご報告申し上げます」と報告。伊藤も公式サイトを通じて「きっか