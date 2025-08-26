きょうも県内は朝から気温が上がり富山市では最高気温が37度を超えて、危険な暑さになりました。県内はきょう、高気圧に覆われてぐんぐん気温が上がりました。最高気温は富山市で37.1度と一時は全国で一番暑くなり県内5つの観測地点で35度以上の猛暑日となりました。環境省と気象庁はきょう、県内に4日連続となる熱中症警戒アラートを発表しています。熱中症対策を徹底して過ごすようにしてください。一方、湿った空気や日中