ブンデスリーガのブレーメンは現地８月26日、イングランド２部サウサンプトンから日本代表DF菅原由勢を１年間の期限付きで獲得したと発表した。菅原は月曜日にメディカルチェックを受け、即日でブレーメンに加入することが決まった。来夏には買い取りオプションが付帯している。クラブの公式サイトによると、ブレーメンのプロサッカー部門責任者であるペーター・ニーマイヤー氏は、「我々は、菅原がクラブを選んでくれて非常