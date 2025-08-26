県内ほとんどの小中学生は、夏休みも残りわずか。9月1日からは2学期が始まります。 夏休みの宿題に、そして新学期の勉強にも役立つアイテムを調査しました。 長崎市の文房具専門店「石丸文行堂」。 店内には、机まわりの整理整頓や効率的な学習をサポートしてくれるアイデア商品のほか、自由研究がまだという人向けの、手軽な工作キットなどが多数そろっています （石丸文行堂 三佐 和智美さん） 「普段の学