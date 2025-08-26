相談窓口の設置について説明する、大阪府泉佐野市の千代松大耕市長＝26日午後、市役所大阪府泉佐野市は26日、自治体主導での「赤ちゃんポスト」の設置に先立ち、妊娠に悩む女性の相談窓口を設置する費用約400万円を盛り込んだ補正予算案を発表した。匿名でのオンライン相談に応じ、適切な支援につなぐ。11〜12月の開始を想定している。市は赤ちゃんポストや、病院以外に身元を明かさない「内密出産」ができる設備の2026年度中