これからの気象情報です。 27日(水)は、警報級の大雨になるところがありそうです。 ◆注意報 現在、南魚沼市と湯沢町に【大雨注意報】、湯沢町にはあわせて【洪水注意報】、また県内全域に【カミナリ注意報】が発表されています。 ◆27日(水)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは晴れ間もあり、猛暑日のところがあるでしょう。ただ午後は各地で雨となり、夕方以降は激しく降ることもありそうです。 ・中越地方 昼ごろから