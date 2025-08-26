バドミントンの世界選手権女子シングルス1回戦で逆転勝ちした19歳の宮崎友花（AP＝共同）【パリ共同】バドミントンの世界選手権第2日は26日、パリで行われ、女子シングルス1回戦で19歳の宮崎友花（ACTSAIKYO）がトルコ選手に2―1で逆転勝ちし、2回戦に進んだ。山口茜（再春館製薬所）はオーストラリア選手に2―0で勝ち上がった。男子シングルス1回戦は西本拳太（ジェイテクト）が台湾選手にストレート勝ちした。渡辺航貴（BI