生活習慣の改善を呼びかける「健康増進普及月間」が来月から始まるのを前に、きょう記念イベントが開かれ、あのお笑いタレントが登場しました。きょうイベントに登場したのは、お笑いタレントのなかやまきんに君です。高齢化が進み、がんや生活習慣病の人が増えていることから、厚労省は来月を「健康増進普及月間」とし、アンバサダーになかやまきんに君を任命して運動や睡眠の重要性を呼びかけます。吉田真次 厚労大臣政務官