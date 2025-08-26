ゆりにゃ 人気インフルエンサーの「ゆりにゃ」がこのほど、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演した。プロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」にも参加しパフォーマンスを披露した。モデルとしては３ステージに出演。圧倒的な美スタイルで衣装を着こなし、魅了した。