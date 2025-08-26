長い夏休みが明け、新潟市内の小学校では26日から授業が再開しました。 新潟市中央区の浜浦小学校では、26日から授業が始まりました。厳しい暑さが続いていることから、朝会は体育館に集まらずオンラインで行われました。その後の学級活動の時間では、子どもたちは夏休みの宿題を提出しました。 ■児童 「肉じゃがを作りました。お母さんと一緒にやりました。」 「神様を描いてみました。これは孔雀明王っていう神様。」